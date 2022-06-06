酒店業被看淡　疫下至少4酒店申改劃住宅　涉近2000伙

疫情下，本港封關逾兩年，遊客近乎絕跡，旅遊酒店業同受重挫，個別財團及發展商看淡酒店業前景，紛紛把旗下酒店物業申請改劃作住宅發展，單計過去兩年已有至少4宗，涉及近2,000伙新增住宅供應。

其中，新地（0016）去年就旗下荃灣汀九青山公路帝景酒店申請改劃為住宅，擬建一幢15層高的大樓，提供661個住宅單位。該酒店原本提供691個客房，是次申請屬於整幢改裝，故會保留酒店原有的建築體積、外殼等，項目改建將設有長者日間護理中心，提供60個名額，以及提供76個車位。

至於商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達旗下帝邦投資或相關人士亦就宜必思香港中上環酒店（ibis）申改劃。該酒店開業有近十年，位置鄰近上環西港城，原提供550間客房，今年2月向城規會申請改劃為單幢住宅，提供284伙，提供開放式及一房戶型，估計平均每伙面積約448平方呎。

近年開始涉足住宅發展的大鴻輝興業，去年11月亦就旗下油麻地的彩鴻酒店，連同毗連的唐樓一併向城規會申請改建作商住樓宇。彩鴻酒店位置鄰近名校拔萃女書院，原提供126間客房，現申請重建為28層的單幢住宅，提供230伙，料平均每伙面積約320平方呎。

長實兩項目疫前申改劃 涉逾5700伙

至於早在疫情前已為旗下酒店申請改劃的長實，旗下馬鞍山海澄軒海景酒店於2020年初、疫情最初期，向城規會申請將七成（637間）酒店客房改裝作住宅，保留194個房間作酒店用途。同年底，長實遞交新修訂方案，申請將整個項目改為純住宅，提供758伙，全面放棄酒店部分，方案去年初已獲批。

連同疫情之前，同系天水圍嘉湖海逸酒店申改劃重建為兩幢53層高的住宅大樓，涉及5,000伙，長實兩個酒店項目將提供5,758伙住宅單位。

除此以外，有發展商選擇將旗下酒店物業轉型作共居空間出租。如華懋集團將旗下涉1,608間客房的荃灣西如心酒店，撥出約200間至300間客房作為共居空間，預計今年推出招租。

有業界人士指，封關逾兩年下，本港酒店的入住率大不如前，部分酒店雖改為檢疫酒店、或推出「Staycation」等優惠吸客，但難以長期維持。在短期未見通關時間表下，即使是通關亦會是逐步、有限度開放，與其「蝕住做」、「唔知守到幾時」，不如索性出售酒店，或改建為住宅發展更符合效益。

據世邦魏理仕早前發表的報告指，近期多宗成交顯示投資者欲購入酒店並作轉型，改為其他用途如共居空間等，此類轉型將為酒店業帶來新機遇，並預計今年本港市場會有更多同類收購與改建。

另邊廂，有投資者看中酒店轉型商機，疫市吸納酒店物業。如共居品牌WEAVE LIVING 近兩年大舉擴充，今年便兩度合資收購酒店物業，包括夥保德信房地產以約13.75億港元買入大角咀九龍珀麗酒店，另夥美資以9億元向華大酒店（0201）購入西環華麗都會酒店，兩項目擬明年中及第三季開業。