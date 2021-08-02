大生地產第三代　90後馬桂烽疫市開酒店　父親教路「唔好離地」

過去兩年社會事件及疫情接連出現，旅遊相關行業大受打擊。不過，大生地產（0089）卻在疫市下，讓家族第三代、90後的馬桂烽（Justin）負責全新酒店品牌，並先後在上環及黃竹坑開設兩幢新酒店。在「零旅客」情況下轉攻本地遊，大搞「Petcation」，成功開拓毛孩商機。

本地精品酒店集團Yulan Group 創辦人兼行政總裁馬桂烽（Justin），為馬氏家族第三代，父親為城中名人大生地產發展主席及行政總裁馬清偉，母親為名媛薛芷倫。Justin接受《香港01》專訪時表示，大生的房地產業務早已發展得相當穩定，故兩年前成立新品牌Yulan Group，看準市場對Hospitality（餐旅業）有需求。

父親教路「唔識就要問，問到識為止」

以未到30歲之齡創立酒店品牌，兼顧定位、設計及管理等細節，Justin指過程中「屋企人畀左唔少Tips」，又透露家中長輩不時「塞錢入佢袋」，自己也經常向他們取經，請教如何在生意、管理上再上一層樓。Justin舉例道，「阿爸（馬清偉）經常提醒我，唔使驚好似傻仔咁，記住乜都問，總之唔識就要問，問到識為止。」他又透露，「爸爸教落做人唔好咁離地，心思要貼近一般市民、消費者嘅心態，先可以喺生意上做到正確嘅決策。」

作為銀行兼房地產家族的第三代，Justin表示，對於自己可以協助家族擴充、發展新業務，既感榮幸也有壓力。「由阿爺（馬錦燦）發展大生銀行、大生地產，到阿爸嗰代又管理得好好，今次到自己負責做埋一份，壓力一定有。」他強調會專注做自己認為正確的事，將集中發展Yulan Group。

Justin對於自己可以協助家族擴充、發展新業務，既感榮幸也有壓力。（梁鵬威攝）

房價降兩成 推Petcation吸客

Yulan Group成立至今兩年，期間接連遇上社會事件及新冠肺炎疫情，Justin形容是一大難題，不過對過去兩年酒店出租表現尚算滿意，他透露是靠團隊的創新精神，疫市下突圍。其中，上環酒店the Figo過去一年的入住率約80%至90%，疫情下，平日每晚房價由850元下調至650元；周末的房價則由950元降至830元。

至於黃竹坑the Arca過去兩個月試業期錄得38%入住率，平均每日房價為1,250元，憧憬零售市況轉好，估計正式開業後房價將提高至每晚1,450元。

Justin表示，過去一年旗下兩間酒店的本地客佔比達100%，即沒有任何來自海外或內地的旅客。為在龐大的競爭下突圍，其團隊花上不少心思「度橋」吸引本地客需求。Justin發現，不少港人捨得花費大量金錢在其寵物上，故旗下兩間酒店均推出寵物服務，容許市民帶同寵物入住酒店（Petcation），而上環the Figo更提供寵物泳池。對於市場對寵物服務需求如此大，是其意料之外。

樓價租金貴 有利酒店業?

旗下酒店位處的黃竹坑區，近年逐步變天，區內鐵路站上蓋住宅項目銷情火熱，提及樓市，Justin認為需要由宏觀角度切入。「香港樓市大局始終係地少人多，早排疫情嚴峻，置業需求係有少少緩和，但始終好多人真係需要買樓，好似黃竹坑站上蓋嘅新盤，平均要3萬蚊一呎，每宗交易金額都係高。我覺得有好多人儲咗一筆錢，佢地好識把握機會、準備做買樓呢件事。」

Justin笑言，樓價長期處於高位，對酒店行業或許是一件好事，「出面啲樓價咁貴，租金又貴，相比之下喺酒店長住（Long stay）係吸引，有靚傢俬又有靚裝修，價錢平又有service，配套齊全，市場對長住酒店係有需求。」展望未來，Justin期望每年均可開設一個全新項目，除繼續發展酒店業務，未來也希望涉足服務式住宅、長者安老服務等範疇。被問及是否過於急速擴張，Justin認為急速發展也可以是好事，絕對會平衡風險。

疫市開幕｜黃竹坑雅格酒店5月中試業 無邊際泳池望深灣靚景

+ 9

Yulan Group旗下位於黃竹坑的全新酒店雅格酒店 （the Arca）所在大廈，前身為一幢舊式工廈。大生地產在數年前斥資約10.2億元作全幢翻新，目前該廈為一幢33層高的綜合式商廈，其中6層為寫字樓、3層為零售樓層，其餘樓面為酒店用途。酒店於今年5月中起試業，佔地近19.4萬平方呎，提供187間客房及套房，面積330至780平方呎，大部分客房可望深灣和鴨脷洲景致。

↓↓↓雅格酒店房間相片↓↓↓