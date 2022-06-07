每月償還130萬！九肚山業主呼吸Plan出事　六千萬洋房遭財仔沒收

沙田九肚山豪宅澐灃有業主因未能償還「呼吸Plan」，被發展商旗下財務公司沒收其洋房，並重新推出市場放售，叫價5,800萬元，較四年前成交價低約2.4%。

上述遭沒收的洋房為澐灃一幢單號屋，在四年前由買家透過「呼吸Plan」以5,940萬元買入，當時全數樓價於簽臨約後的120天內繳付。

免壓測借80%一按 每月還本金132萬

買家當時採用發展商提供的「澐灃1100 一按付款計劃」，即買方向發展商指定的財務公司申請一按，最高貸款額為樓價的80%，預計涉及4,752萬元。買方須於付清樓價餘款之日起計的36個月內，償還按揭貸款的全部本金。

假設該筆一按貸款平均攤分36個月償還，即每月需要還款132萬元，尚未計及利息，而買家亦可以一炮過付清。參考當年推售時，此類付款計劃以「先住後付」、「首三年供息不供本」、「一按8成免壓測」為賣點，更有代理形容此為「白食白住Plan」。

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不過消息指，該名買家未能償還該筆一按，故洋房最終被財務公司沒收，並重新在市場上放售，叫價約5,800萬元，較2018年11月買入價低140萬元。據了解，沒收上述洋房的財務公司為發展商的旗下公司，單位將由發展商負責銷售。

上述洋房實用面積2,144平方呎，為四房間隔。據放盤相片可見，單位大廳空間闊落，有齊全屋傢具，內置樓梯連接上下層。

澐灃由永泰亞洲及萬泰集團合作發展。