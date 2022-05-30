佳兆業市值2.8億貝沙灣洋房　早前遭接管放售　突提前半個月截標

內房佳兆業（1638）主席郭英成女兒郭曉亭，向「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚出售星島新聞集團（1105）14.2%股份。另邊廂，原由佳兆業執行董事麥帆持有的薄扶林貝沙灣洋房，早前遭接管並推出招標放售，原定下月底（6月29日）截標，現突然提前截標。

負責是次招標的世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，上述物業推出市場後，隨即吸引大量潛在買家參觀，反應熱烈，亦有部份潛在買家參觀後表示有意收購，故截標日期提早至6月17日（星期五）正午12時。即提前大約十二天。

上述為貝沙灣3期貝沙徑17號洋房，按現狀交吉出售，樓高兩層，實用面積約3,953平方呎。物業內設旋轉樓梯貫通上下兩層，洋房1樓原則設有四套房，經改動後現為娛樂室及套房，外望海濱長廊及全海景。物業同時設私人花園及屋頂平台，車庫位置則設有兩個停車位。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋相片↓↓

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據悉，洋房原業主為滙萬發展有限公司（MILLION LINK DEVELOPMENT LIMITED），公司董事原為佳兆業董事局副主席兼執行董事麥帆，於2017年透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入上述洋房，當時市傳成交價約3.5億元，成交呎價高達88,540元。

不過，該公司在今年初遭申請接管，3月份已更改公司董事，目前該公司的董事包括兩位接管人BORRELLI, COSIMO及戴紹宏。物業現市值約2.6億至2.8億元，較五年前買入價低7,000萬至9,000萬元，跌價逾兩成。

現正停牌的佳兆業，是繼中國恒大（3333）後，中國第二最大的離岸債務持有者，去年底爆出債務違約消息。而太子女郭曉亭去年仍有入市本港豪宅物業，包括斥9,500萬元購入貝沙灣1期2座高層兩個單位、連車位。