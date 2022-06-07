上月七新盤申預售共3844伙　日出康城12期佔1335伙

新盤市場交投略為回暖，發展商積極申請預售樓花。地政總署公布，5月份共接獲7宗預售樓花的新申請，合共涉及3,844伙，按月大增3,023伙，升幅達3.7倍。截至5月底，今年首五個月累積待批預售樓花單位24,605伙，按月增加1,599伙或7%。

累積待批預售逾2.46萬伙 按月增7%

新申請之中，規模最大為會德豐地產與港鐵（0066）旗下將軍澳日出康城12期，劃分為兩期申請預售文件，其中第12A期提供650伙，第B期則提供685伙，合共1,335伙，兩期預計落成日期為2025年6月底及7月底。

至於嘉華國際（0173）、會德豐及中國海外（0688）合作的啟德承豐道15號第2期入紙申請預售樓花，提供1,121伙，預計落成日期為2025年2月。而泛海國際（0129）元朗洪水橋洪安里1號項目，命名為滙都，第1期提供623伙，預計落成日期為2024年10月。

日出康城12期劃分兩期遞交預售樓花申請，合共涉1,335伙。（資料圖片）

其餘3宗申請規模較小，包括新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期，提供384伙，而星星地產（1560）元朗兩後After The Rain，涉335伙，兩盤分別於2023年3月及12月落成。

豪宅盤方面，九龍倉（0004）發展的龍翔道188號第3期申請預售，提供46伙，預計在2024年6月落成。