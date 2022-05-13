灣仔呂祺教育服務中心住宅官地　下周五招標　市值最高22億

地政總署公布，將於下周五（20日）招標出售灣仔皇后大道東的內地段第9061號用地，地皮將於6月17日截標。該幅地皮在過去約150年一直用作教育用途、前身是「呂祺官立小學」或「灣仔書院」。

該項目地盤面積約13,203平方呎，最高可建樓面約116,189平方呎。市場預計，該幅地皮每呎樓面地價約1.2萬至1.89萬元，市值約13.9億至22億元。

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資料顯示，地政總署在2021年12月，就上述地皮向城規會申請，重建為一幢樓高31層的商住樓。住宅部分將放寬地積比率兩成至7.8倍發展，涉及樓面10.3萬平方呎，提供191伙；項目建築物高度限制同時由主水平基準上100米，提高至110米，增幅約10%。

至於商業部分則以地積比率1倍發展，主要位於地下至3樓，包括零售樓面及會所，涉及樓面1.32萬平方呎。

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據了解，灣仔皇后大道東269號地皮早於1872年作教育用途，當時為灣仔最早的官立學校「灣仔書院」，隨後在1962年改建成灣仔官立小學，至1963年更名為呂祺官立小學，而在1983年後用作呂祺教育服務中心。