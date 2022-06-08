會德豐黃光耀再斥1900萬買太子基隆街地舖

發展商高層相隔近一年再度買舖。會德豐地產常務董事黃光耀繼去年買入北角地舖後，新近再斥資1,900萬元買入太子基隆街地舖，兩次入市合共斥資約3,620萬元。

上述舖位為基隆街2至16號華寶大廈地下2號舖，面積約850平方呎，早前叫價2,100萬元，新近降價至約1,900萬元易手，成交呎價約22,353元，市傳新買家為會德豐地產常務董事黃光耀，料屬個人投資。舖位現由電器店以每月約4萬元租用，租約期由今年6月初至2024年5月底，租金回報約2.5厘。

上述舖位原業主在2000年以363萬元入市，是次沽貨帳面升值約1,537萬元或4.2倍。上述華寶大廈樓齡約四十七年。

周邊舊樓地盤為財團收購目標

上述舖位所在的位置，周邊有不少舊樓收購活動，如對面馬路的基隆街1至15號舊樓，去年3月份獲樂風集團以約6.27億元收購。集團早前公布將投資逾11億元重建為住宅，可建樓面積約6.75萬平方呎。

至於黃光耀近年開始買入舖位作個人投資，如在去年7月份，他以1,720萬元買入北角渣華道8號威邦商業中心地下7號舖。舖位面積約450平方呎，成交呎價約38,222元。該舖每月收租約2.3萬元。