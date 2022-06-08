業權註冊制度採「新土地先行」方案　黃偉綸：擬第4季徵詢立法會

政府擬推行業權註冊制度，讓業權註冊紀錄成為證明業權的確實證據，發展局局長黃偉綸今日（8日）就此書面回覆立法會議員指，將推「新土地先行」方案，預計今年第四季徵詢立法會，以盡早將立法修訂草案提交立法會。

彌償安排等尚未與持份者達共識

黃偉綸指，相比現時並無保證業權的契約註冊制度，業權註冊制度可為物業業權提供更大保證和明確性。然而，要將現時在契約註冊制度下的土地轉換至業權註冊制度，必須就業權進行較為仔細的查證，亦牽涉在上述轉換過程中更正業權註冊紀錄和彌償安排等重要事宜。

發展局局長黃偉綸。

因此，政府提出「兩階段轉換機制」方案，即現有土地會在指定日期自動進行第一階段基本轉換，十二年後會進行最後階段自動完全轉換為土地業權註冊制度下已註冊土地。惟至今尚未能跟消委會、地監局、銀行公會、大律師公會及地產建設商會等就機制及相關安排（即相關更正業權註冊紀錄和彌償安排）完成達成共識。

第四季就「新土地先行」方案徵詢立法會

所以，為盡早實施業權註冊制度，政府建議先將業權註冊制度先在新批的土地實施，即「新土地先行」方案，相關方案已取得所有主要持份者的原則上支持。

黃偉綸續指， 土地註冊處亦正就相關法律草擬工作作出準備，以及就餘下執行細節，例如有關由律師核實註冊申請和彌償安排等事項，力求與主要持份者達成共識。同時計劃在2022年第四季就有關方案徵詢立法會發展事務委員會的意見，以盡早將立法修訂草案提交立法會。