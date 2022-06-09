深水埗喜．揚首批32伙　折實均價2.05萬　開放式戶折實售392萬起

喜雋發展旗下深水埗鴨寮街93號單幢盤喜．揚今日（9日）公布首張價單，首批涉及32伙，折實平均呎價20,474元，折實最平售392萬元起，屬開放式戶型。

首批32伙折實價全數低於800萬

參考首批涉32伙，實用面積183至391平方呎，包括開放式至兩房戶型，價單定價426.09萬至832.3萬元，價單呎價由20,544元至23,602元。以最高即供折扣8%計，折實售價由392萬至765.71萬元，折實呎價由18,900元至21,713元。

喜雋發展代表梁志佳指，示範單位明日對外開放，明日同步收票，預計本月中開售。又指「唔理市場競爭者，只做好自己個盤」，首輪開售前，或因應市場反應再決定加推，料有3%至5%加價空間，有信心可「一Q清袋」。

左起為中原劉瑛琳、項目認可人士謝志明、喜雋發展代表梁志佳、中原陳永傑。

今批最平一伙為5樓B室，屬開放式間隔，實用面積183平方呎，連23呎平台，折實售392萬元，折實呎價21,421元；另呎價最平單位為6樓A室，兩房間隔，實用面積391平方呎，折實售739萬元，折實呎價18,900元。

同區二手呎價約1.79萬至2.22萬

參考同區近期開價的新盤，如映築今年1月首批68伙，折實均價21,379元，兩房折實入場價為621.2萬元，若以均價計，喜．揚平約4.2%；2020年12月開價的弦雅，首批30伙折實均價19,658元，開放式戶折實售385.13萬元，喜．揚較之貴約4.2%。

至於二手呎價方面，據中原數字，區內二手半新盤如AVA61、南昌一號 、喜雅等，近期二手平均成交呎價介乎1.79萬至2.22萬元。

↓↓↓喜．揚交樓標準示範單位↓↓↓

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發展商今日開放一伙交樓標準示範單位，參照18樓A室搭建 ，屬一房間隔，實用面積296平方呎，連22平方呎露台。門口位置設玄關位，客飯廳呈長形開則，外連露台，以開放式廚設計，廁所有窗屬明廁，另主人房呈方形開則，設大玻璃窗。

喜．揚樓高21層，設基座商場及住客休閒設施，住宅樓層佔18層，提供83伙，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積183至429平方呎。主打開放式單位，佔全盤約六成。預計關鍵日期為2023年7月31日。