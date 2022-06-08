與劉德華為鄰　嘉道理道洋房1.4億易手　七十年升值1865倍

九龍傳統地段錄大額豪宅成交。何文田嘉道理道一幢洋房新近以1.4億元賣出，較七十年前買入價7.5萬元，帳面大幅升值逾1,865倍。

上述成交為何文田嘉道理道42A號洋房，在4月25日以1.4億元賣出。洋房實用面積共4,155平方呎，成交呎價約33,694元。據了解，洋房在2018年中曾推出放售，叫價曾高達3.2億元，惟一直無人問津，至去年10月下調叫價至1.8億元。若以最新成交價與最初叫價比，洋房累積減價約56%。

上世紀7.5萬買入 其後多次內部轉讓

資料顯示，原業主在1952年以7.5萬元購入上述洋房，其後在1957年及1980年先後轉讓予相關人士。若以最新成交價計算，此洋房在過去七十年帳面升值逾1,865倍，帳面獲利金額更高達1.399億元。

據區內代理指出，上述地盤原為嘉道理道42號，隨後進行分契，其中嘉道理道42A號地盤佔地約6,000平方呎，而嘉道理道42B號地盤佔地約5,400平方呎。若項目有意重建，需要把42A號及42B號地盤一併合併重建，預計地積比率約0.6倍，可發展為低密度住宅。

何文田嘉道理道一帶一向為名人聚居地，上述易手洋房與歌手劉德華的嘉道理道35號大宅，僅相差約2分鐘步程。據資料，劉德華於2009年斥約2億元購入嘉道理道35號獨立屋，現時物業已升值至逾5億元。

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據稱，劉宅設有千呎私人影院、健身室等，亦有為女兒特設的玩具房及圖書室。而其妻子朱麗倩在2012年亦以3,388萬元購入同區布力架街34H號一個低層單位。此外，劉德華父親在2020年亦以3,800萬元買入布力架街34J號中層戶，單位面積1,981平方呎，呎價19,182元。