美心主席伍偉國7億購渣甸山白建時道別墅　呎價近10萬

港島豪宅錄大額成交個案。美心集團主席伍偉國新近透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式，買入渣甸山白建時道雙號豪宅别墅。市場消息透露，該幢別墅成交價高達約7億元，以實用面積計，成交呎價約94,301元。

上述渣甸山白建時道雙號別墅，地盤面積約10,716平方呎，現為一座建於一層機房之上、於1995年落成的三層高別墅，全幢別墅實用面積7,423平方呎。

别墅現有批則面積7,986平方呎，其中1樓及2樓面積均為3,207平方呎，而地下則為1,572平方呎。整幢別墅提供1間主人房、4間睡房、1間書房、1個客廳及1個飯廳。另設特大泊車空間，可容納8至10部私家車。別墅戶外空間也相當充足，提供約2,800平方呎，並提供一個長17米的戶外泳池。

該幢別墅所在地帶屬住宅（丙類）1，未來有機會重建，最高地積比率為0.6倍，最高物業高度為三層（包括車庫），而最大地盤覆蓋率30%。

五年前曾承做三按 上月曾向財務公司加按

資料顯示，上述別墅由CHINAWISE TECHNOLOGY LIMITED持有，於2001年以1.288億元買入。公司董事原本為劉紀明、劉紀紅、紀輝嬌等人士。該批人士料為綜合性工業企業億利達集團劉氏家族的相關人士。

該幢別墅近年有被抵押貸款的情況，如在2013年曾向同一家銀行承做兩次按揭，而在2017年則再向同一家銀行承做三按。至於在2022年5月中，該幢洋房則向一家財務公司加按，惟貸款金額不詳。

公司董事5月更改為美心主席伍偉國

不過該公司在5月份已經更換董事，最新董事為美心集團主席伍偉國（MICHAEL）及其妻子羅寶盈，意味該幢洋房已經易手。