6月二手樓爆至少10宗蝕讓　全有一共通點　黃大仙居屋3年蝕30萬走

疫情似有放緩，惟樓市仍然未明朗，6月踏入第9日，二手市場已連環錄得至少10宗蝕讓成交，平均一日一宗，而且有一共通點，便是全數於2018、2019年樓市高峰期購入，適逢近三至四年樓價表現反覆，業主現沽貨大多需要蝕讓、或只能平手離場。

慈愛苑SSD鬆綁即沽 料實蝕逾55萬

本月的蝕讓成交中，涵蓋藍籌屋苑、半新盤及至居屋。其中，黃大仙慈愛苑三期一伙兩房戶，趁三年額外印花稅（SSD）鬆綁即以485萬元易手，較原業主2019年買入價計，帳面貶值約5.8%。

富誠地產助理分行經理謝婉玲指，慈愛苑三期M座高層4室，實用面積506平方呎，兩房間隔，今年3月於綠表市場放盤，原叫價548萬元，放盤不足三個月獲綠表人士洽購。

↓↓慈愛苑成交單位直撃↓↓

據悉， 買賣雙方拉鋸近兩星期後，最終賣方願減價63萬至485萬元沽出單位，減幅達11%，呎價9,585元。原業主於2019年3月以「白居二」資格、於綠表市場斥515萬元買入上址，持貨僅三年，現帳面蝕約30萬元，貶值近6%。若連同佣金等使費，料實蝕逾55萬元。

尚翹峰兩房戶三年貶值5%

港島豪宅亦難倖免，中原地產分行經理潘重允指，灣仔尚翹峰1座高層B室，實用面積478平方呎，兩房間隔，外望馬場景，新近以1,180萬元易手，呎價24,686元。原業主於2019年以1,244萬元買入單位，持貨三年多，現帳面蝕64萬元，單位貶值5%。

參考本月錄得的蝕錢賣樓個案中，近乎全數持貨期僅三至四年，包括多個藍籌屋苑如鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，另外，上車盤如大圍金獅花園、以至中產屋苑北角城市花園、九龍站天璽等均有同類損手情況，虧損金額由40餘萬至逾200萬元不等。

↓↓↓近期二手買賣損手個案↓↓↓