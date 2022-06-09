收回土地｜政府收回粉嶺、元朗30幅私人土地　擬建1660伙資助房屋

地政總署今日（9日）公布，根據《收回土地條例》（第124章）第4條張貼收回土地公告，以進行資助房屋發展。涉及收回共30幅私人土地，總面積約1.12公頃，預計提供約1,660伙。

涉及地塊的位置分別為粉嶺新運路近黃崗山、元朗十八鄉路近龍田村，以及元朗元龍街與攸田東路交界。土地將於公告張貼後三個月（即2022年9月10日）歸還政府所有。地政總署隨即會安排將有關土地連同毗連的政府土地交予相關執行機構作資助房屋發展。

元龍街地塊由新地、祖堂「朱震川祖」等持有

據了解，其中元朗元龍街與攸田東路交界地塊，鄰近新地（0016）樓盤YOHO Midtown，當中部分業權由新地和祖堂「朱震川祖」持有。該幅地皮曾獲城規會批准興建YOHO Midtown第三期，但未能收齊地權。

此外，元朗十八鄉路近龍田村的地塊，則接近新地發展的屋苑原築、以及新世界（0017）的屋苑溱柏，同時也鄰近新世界擬建、被外界稱為「私人居屋」的全港首個私人資助房屋項目。

上述被政府收回的三組地塊，為發展局於2021年5月宣布就已規劃作高密度房屋發展的私人土地的檢視結果。有關檢視為行政長官宣布的其中一項加強政府主導規劃及收地工作的措施。政府指會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理他們的補償及安置事宜。

最快2027年起入伙

上述地點的資助房屋發展計劃，合共可提供約1,660個住宅單位，預計最快於2027年及2028年開始入伙。翻查資料，上述三組私人土地佔地約13.24萬平方呎，將連同一幅佔地約3.76萬平方呎的政府土地一併發展。