地政總署收回6.6萬呎九龍城地皮　助市建局重建50萬呎商住項目

地政總署公布，根據收回土地條例（第124章），收回位於九龍城啟德道/沙浦道的土地，以供市區重建局實施發展計劃。該署指出，行政長官會同行政會議已決定，須收回上述土地作公共用途，相關土地需要在8月7日把土地歸還政府。

翻查資料，市建局在2020年10月，向上述啟德道/沙浦道發展計劃的業主提出收購建議，截至2021年12月已收購約88%業權。另據市建局資料，上述項目涉及沙浦道31至49號、55號至73號，以及啟德道24至82號，鄰近富豪東方酒店，地盤面積約65,726平方呎，受影響業權約459個，而相關受影響人士涉及約961人。

去年底已收集88%業權

該署又指出，合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶則可獲安置入住由香港房屋委員會或香港房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠津貼。

至於合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。受影響的住宅和商用物業業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。

設分層地下廣場連接啟德發展區

上述項目重建後，總樓面約518,490平方呎，當中住宅部分佔432,075平方呎，其餘86,415平方呎則為非住宅部分。項目預計在2030年至2031年落成。

此外，該項目將興建一個約10,764平方呎的分層地下廣場，連接政府的行人隧道至啟德發展區及其地下購物街，作為新舊區的交接點。該廣場將開放予公眾享用，將包括零售用途、休憩處及活動空間。