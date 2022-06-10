紅磡必嘉坊．曦匯首批68伙　折實均價23888元　開放式入場467萬起

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯，今（10日）公布首張價單，提供68伙，折實平均呎價23,888元。首批入場單位為6樓E室開放式戶，折實售價466.83萬元。

恒基物業代理營業 （一） 部總經理林達民指出，由於疫情關係，今次必嘉坊．曦匯開價亦有一定折讓，形容今次開價為「後疫情價」。首批68伙全部均為標準分層戶，開放式戶佔20伙，一房戶佔40伙，兩房戶佔8伙，整批單位實用面積202至362平方呎。

形容開價有折讓 屬「後疫情價」

首批68伙價單售價491萬至913萬元，價單呎價由24,191元至26,356元，以最高折扣5%計，折實售價由466.83萬至867.35萬元，折實呎價由22,982元至25,039元。首批以價單售價計算，總值約4.359億元。

售價最平的單位為6樓E室，實用面積202平方呎，價單售價491.4萬元，折實售價466.83萬元，呎價約23,110元；呎價最低則為6樓L室，實用面積251平方呎，折實呎價22,982元。

據中原資料，必嘉坊‧曦匯周邊也有新樓盤在近月推出，如內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，在今年5月推出首批50伙，開放式戶折實最平售499.8萬元，整批折實平均呎價為24,520元。至於去年9月份公布價單的桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹，首批推出50伙，折實均價19,648元，最平的開放式單位入場費331.8萬元起。

明日開始收票、開放示範單位

林達民又指出，項目將於明日（11日）開始收票及開放示範位予公眾參觀，最快下周開售，相信可以吸引年輕上車客。又預告第一期總共三幢，最快會於今年推出市場。

發展商今日開放1伙交樓標準示範單位，參照26樓P室搭建 ，屬一房間隔，實用面積269平方呎，連38平方呎露台及工作平台。門口位置設有大玻璃鏡，客飯廳呈長形開則，外連弧形露台，以開放式廚房設計，廁所無窗屬「黑廁」設計，另主人房呈長形開則，以趟門開關設計，設有入牆式衣櫃。

↓↓26樓P室交樓標準示範單位↓↓

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整個紅磡黃埔4街重建項目，共分三期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。必嘉坊．曦匯屬於第一期第一座，預計關鍵日期2024年3月31日。

近30年市區最大型私人舊樓重建計劃

必嘉坊為近30年來最大型的私人發展市區舊樓重建計劃項目。收樓至今歷時逾20年，涉及總樓面超過100萬平方呎，結合八組地盤，更是全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。