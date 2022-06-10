韋志成續任市建局行政總監　為期三年

政府宣布，行政長官再度委任韋志成為市區重建局（市建局）行政總監，任期3年，由2022年6月15日起生效。行政長官亦已接納遴選委員會的建議，委任方雪原為市建局執行董事，任期3年，由2022年10月3日起生效。

發展局局長黃偉綸表示，歡迎韋志成繼續擔任市建局行政總監，並衷心感謝他過去六年領導市建局推展各項市區更新工作。又指在韋志成市建局以規劃為主導推動大型市區重建計劃，並展開及完成多項策略性研究，為市區更新的持續推展探究新路向和發展模式。

2016年起擔任行政總監一職

韋志成為專業工程師，2016年獲行政長官委任為市建局行政總監，並於2019年再度獲委任，是該局的行政主管兼董事會副主席。加入市建局之前，他在政府服務35年，2015年4月退休前為發展局常任秘書長（工務）。

方雪原擔任市建局執行董事

此外，巿建局在現行架構下有兩名執行董事，協助行政總監推展市區更新的工作。方雪原經公開招聘獲選為執行董事，將協助行政總監管理市建局樓宇復修、收購及遷置、工程及合約和法律事務事宜。

方雪原是專業建築師，自2019年出任香港浸會大學物業處處長。出任上述職位前，她是劉榮廣伍振民建築師事務所董事暨環保發展總監，並於2007年至2009年出任香港大學建築系助理教授。