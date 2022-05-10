市建局西營盤崇慶里項目　收34份意向書　恒地、華懋參與

西營盤崇慶里/桂香街發展項目今日（10日）中午12時截收意向書，市建局公布，該項目共接獲34份意向書。

據了解，就上述項目遞交意向書的財團，包括新地（0016）、恒地（0012）、華懋、中國海外（0688）、鷹君（0041）、遠東（0035）、保利置業（0119）、其士國際（0025）、爪哇（0251）、英皇國際（0163）、泛海（0046）、資本策略地產（0497）。

料提供165伙 最快2026年落成

項目於2017年7月展開收購，地盤面積約1.15萬平方呎，落成後預計總樓面面積約9.47萬平方呎，預計可提供165伙，落成日期料為2026年至2027年。

項目將透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街通本項目的現有行人網絡。成功取得項目的發展商，須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

每呎地價約1.35萬至1.7萬

綜合市場預測估算，西營盤崇慶里/桂香街發展項目估介乎值約12.8億至16.1億元，每呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。