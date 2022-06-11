Silicon Hill 次輪賣190伙即日沽清　大手客斥近二千萬購兩伙

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，今日（11日）展開次輪銷售，涉及198伙，其中以價單形式賣190伙，另招標8伙包括頂層特色戶及地下連花園戶，招標期至9月30日。項目收逾3,000個購樓意向登記，超額認購近15倍。今日銷售劃分A及B兩組，A組為大手買家時段，最多可買4伙，而B組買家的上限則為兩伙。

【16:30】次輪190伙全數沽清

截至下午4時半，市場指，以價單推售的190伙已全數沽清，最終揀樓籌號為545號。

【16:00】尚餘3伙待沽

截至下午4時，以價單形式推出的190伙，暫已售出187伙，尚餘3伙待沽。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Silicon Hill 次輪銷售，該行出席率八成，七至八成為用家。﹙資料圖片﹚

中原陳永傑︰該行出席率八成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Silicon Hill今日進行次輪銷售，該行出席率八成，七至八成為用家、兩成投資者 。有一組同區用家近2,000萬元購入一間兩房及一間三房作自用。他預料今日首輪A組時段，三房戶會沽清。

他續指，計及今天，料6月份一手已可達500宗，多個新盤正準備開售，料全月一手可達2,000宗，較上月升三成，勢創十三個月新高。

今日Silicon Hill以價單形式推售的190伙，實用面積由217至770平方呎，戶型由開放式至三房，首度推售的開放式佔10伙。

以價單定價計由460.47萬至1374.67萬元，價單呎價由19,912元至24,671元；折實售價由379.88萬至1134.1萬元，折實呎價由16,427元至20,354元。

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Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙。是次推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，分開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。屋苑設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。