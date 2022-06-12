Silicon Hill加推80伙　折實均價17641元　折實入場540萬起

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，昨日展開次輪銷售190伙，即日沽清。發展商今日（12日）加推5號價單，新地副董事總經理雷霆表示，加推涉及80伙，折實平均呎價17,641元，折實入場費由540萬元起，預計周六（18日）進行第三輪銷售。

屯門NOVO LAND暑假推出

雷霆又指，Silicon Hill第2A期正在籌備中，料今年第三季推出，今年7、8月會先分別推出屯門NOVO LAND及天水圍Wetland Seasons Bay三期。

一房戶折實售540萬起

新地代理總經理胡致遠表示，是次加推的80伙，涵蓋一至三房單位，實用面積由285至578平方呎，價單定價655.08萬至1266.21萬元，價單呎價19,677元至24,447元，扣除最高17.5%折扣後，折實售價約540.44萬至1,044.62萬元，折實呎價約16,234元至20,169元。

至於昨日次輪銷售中，客源分布佔約55%的來自大埔、沙田及馬鞍山；約15%來自新界其他區；約15%來自九龍區；約15%來自港島區。此外，項目5座12樓B5室以招標售出，實用面積775平方呎，成交價1,841.67萬元，呎價約23,763元，創下項目呎價新高。