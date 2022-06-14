HIBOR創19個半月新高　經絡：H按下半年或觸及2.5厘封頂位

香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至0.38厘，連升6個交易日，創自2020年10月30日，即十九個半月新高。

月底前一個月HIBOR或升至0.6厘以下

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲將於本星期再度公布議息會議結果，全球關注息口會否有大幅上升的可能。事實上，自今年3月起，美聯儲啟動加息週期，及於今個月啟動縮表，本港資金有機會加快流出港元市場，加上銀行半年結在即，令近日的市場資金更趨緊絀。料未來拆息將反覆向上，月底前一個月HIBOR有機會升至0.6厘以下，下半年H按實際按息更有機會觸及2.5厘的封頂水平。

曹德明認為，雖然拆息逐步上升，但短期內拆息按揭計劃（H按）仍比最優惠利率按揭計劃（P按）及定息按揭計劃節省更多利息。今年2月起，由香港按揭證券有限公司推出的定息按揭計劃，因應資金成本及市況將10年、15年及20年的定息利率逐步增加，最新6月份的利率分別增加至2.7厘、2.85厘及3厘，連續三個月作出調升。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以今日（6月14日）HIBOR及拆息按揭計劃H+1.3%，實際息率為1.68厘。若與去年同期HIBOR為0.09厘及相同按揭計劃作比較，增加29點子，每月供款由16,993元上升至17,691元，即增加698元或4.1%。

若與Ｈ按計劃封頂息率或P按實際按息2.5厘作比較，今日H按實際按息仍低82點子，每月供款少2,065元或10.5%。若以10年期定息按揭2.7厘比較，H按實際按息仍低102點子，每月供款少2,589元或12.8%。

曹德明續指，拆息即使上升，但現時仍屬於超低息環境，對供樓人士負擔未見即時太大影響，而對香港市場的影響亦較為輕微。不過，拆息無疑正處於上升軌道，供樓及打算置業人士要留意整體經濟表現及自身負擔能力，時刻作出風險管理。