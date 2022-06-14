周末多盤對壘　Silicon Hill周六再賣118伙　開放式折實售380萬起

周末多盤對壘，新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，於本周六（18日）展開第三輪銷售，涉及118伙，當中以110伙以價單形式發售，另招標發售8伙。項目本周四（16日）晚上7時截收認購登記，周五進行抽籤。

銷售當日分為兩組進行，當中A組買家為大手客時段，須購入1至4伙，包括最少一伙指定三房單位；其餘B組買家可購入1至2伙。

周六銷售的110伙價單單位，包括開放式至三房間隔，售價最平一伙為翠景閣第3座2樓A5室，實用面積217平方呎、開放式，以最高折扣17.5%計，折實售379.9萬元，折實呎價17,506元。

呎價最低為2座1樓B1室，屬一房連書房，折實售價610.4萬元，呎價約16,234元。

必嘉坊．曦匯售467萬起 喜．揚同日開賣

除了Silicon Hill，本周六另有兩個全新盤首度開賣，包括恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯及喜雋發展深水埗喜．揚，分別推182伙及32伙應市。

當中必嘉坊．曦匯推售182伙，折實售價最平467萬元起，屬於實用面積202平方呎的開放式戶型；最低折實呎價由22,662元起。

至於喜．揚開賣的32伙中，折實售價最平392萬元起，為面積183平方呎的開放式戶型；最低折實呎價由18,900元起。