藍籌屋苑估價全線報跌　美孚新邨兩房勁挫4.5%　跌穿9字頭

受多項利淡因素影響，十大藍籌屋苑的單位估價全數報跌。據《香港01》統計，截至7月初，十大屋苑單位的估價較今年1月初回落0.71%至4.54%不等。其中，跌幅最勁為荔枝角美孚新邨，個別單位半年跌價41萬元或4.54%；而抗跌能力最佳的屋苑為鴨脷洲海怡半島，為少數半年間估價跌幅不多於1%的藍籌屋苑。

美孚新邨706呎單位 估價跌穿「9字頭」

據資料，過去半年，估價跌幅達4%或以的屋苑有兩個，分別為荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城。其中，美孚新邨第一期百老匯街1號中層C室，面積706平方呎兩房，今年1月初的估價為903萬元，隨後一直下滑，至3月初已降至877萬元，最新截至7月初的估價為862萬元，即過去半年累積跌約4.54%，按季計則回落1.71%。

【藍籌屋苑追蹤單位之估價變化】

事實上，美孚新邨今年3月份曾罕有地於一周內，連環錄得3宗貶值個案，3個貶值單位全部於2018年樓市高峰期買入，直至6月份屋苑又出現「明賺實蝕」賣樓個案。

太古城單位估價半年跌逾4% 屬第二多

至於鰂魚涌太古城天山閣中層H室，實用面積582平方呎，今年初的估價為1,112萬元，至3月初降至1,068萬元，目前最新估價為1,067萬元，按季維持相若。惟過去半年計估價則累積下挫4.05%，為跌幅第二多的藍籌屋苑。

其餘估價跌幅介乎2%至4%的屋苑，則包括將軍澳新都城、鰂魚涌康怡花園、天水圍嘉湖山莊、紅磡黃埔花園。其中，以新都城第三期3座中層E室，7月初估價為1,034萬元，較1月初1,068萬元回落3.18%；康怡花園G座中層4室，本月初估價為1,003萬元，較年初1,032萬元，回落約2.81%。

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海怡抗跌力強 沙田第一城次季反彈2.06%

至於抗跌能力最佳的屋苑為鴨脷洲海怡半島及沙田第一城，過去半年估價跌幅均不超過1%，其中海怡半島3座中層H室，面積598平方呎，本月初估價為978萬元，較1月初985萬元，僅錄得輕微跌幅0.71%；沙田第一城10座中層H室，7月初估價為545萬元，較年初估價949萬元，輕微回落0.73%。值得留意，沙田第一城單位的最新估價，較今年3月初的534萬元大升2.06%，為反彈幅度最勁的藍籌屋苑。

張聖典：樓市動力正在減弱

傳統屋苑的估價全線向下調，然而，近期市場仍有部分二手成交價，以低於銀行估價沽出，反映個別物業樓價跌幅頗急。香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典表示，上半年樓市較多出現減價求售、心急沽貨的個案，大型屋苑單位估價回落，他認為是反映市況走勢，但不代表銀行按揭取態轉趨保守。

張聖典又認為，未來即將進入加息周期，整體經濟環境也未見好轉，樓市動力正在減弱，估計要待政府落實通關、投資者重回香港市場，樓市才有新動力。而現屆政府傾向樓市健康、平穩發展，不希望出現急升、急跌的狀況，他預期下半年整體樓市趨向平穩。面對加息，張聖典相信大部分業主的持貨能力強，料近年新進場的業主或會受較大影響。