地契續期｜黃偉綸：2047年從不是期限　首批50個地段2025年到期

近年愈來愈多人討論「 2047年地契大限」 問題，憂慮至2047年6月底時，大量土地契約未必可以自動續期、或有關續期手續繁複。發展局局長黃偉綸今表示，政府一直有清晰明確的政策，處理期滿土地契約續期的事宜。

可酌情續期50年而無須補地價

他指，根據《基本法》第123條，香港特別行政區（特區）成立以後，滿期而沒有續期權利的土地契約，由特區自行制定法律和政策處理。據特區政府於1997年7月公布的政策聲明，沒有續期權利的土地契約，在期滿時可由政府全權酌情決定續期50年而無須補繳地價，惟須每年繳納租金，款額相當於有關土地應課差餉租值的百分之三，租金其後會隨應課差餉的改變而調整。

他又指，自特區成立以來，地政總署一直按上述的政策處理期滿土地契約續期事宜，撇除那些基於政策考慮作特別用途的契約，絕大部分沒有續期權利的期滿契約均獲續期。換言之，在土地行政上，2047年從來不是一個期限。

2047年前2400個地段地契到期

黃偉綸又指，根據目前的統計所得，由現在起計至2047年6月29日，約有2,400個一般商業／住宅／工業用途地段（按分段地段計算）的土地契約陸續到期，當中，最早一批涉及大約50個地段（按分段地段計算）的地契將於2025年到期。

至於在2047年6月30日當天到期的大量土地契約，地政總署正繼續整理有關資料，有關工作進展理想，相信可如期於今年年底完成。