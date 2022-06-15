萊坊料今年樓價升最多5%　全年賣地收入或低至500億

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，受第五波疫情影響，今年上半年香港住宅樓價錄得輕微跌幅，但仍處於歷史高位。該行預計，今年下半年疫情受控和新一屆政府帶領下，香港樓市氣氛將會逆轉，全年一般住宅樓價料升3％至5%，並有機會再創歷史新高。

料豪宅樓價全年升最多3%

王兆麒又指，考慮到豪宅市場主要購買力來自內地及海外買家，雖然香港投資環境正在改善，但現時仍受制於與未能與內地通關及入境隔離要求，預計豪宅樓價全年微升最多3%。對於美國加令香港在下半年有機會加息，王兆麒預計實際按息仍會在兩厘以下，對市場整體購買力影響不大，只會影響少數上車買家。

補地價金額有望達500億

雖然整體樓價預測向上攀升，不過該行預計，一般住宅單位及豪宅物業的租金水平將出現按年回落的情況，一般住宅租金料跌最多2%，而豪宅租金則跌最多1%。

他又預計，2022年一、二手總成交量將回落至55,000至58,000宗，其中一手成交佔25%。由於上半年政府推地較慢，預計全年賣地收入將回落至500億至700億元，而全年補地價金額有望達400億至500億元。

萊坊預計，港島區甲廈租金今年可望錄5%至10%的升幅。（萊坊預測數字）

建議修改地契、放寬上蓋面積、優化「標準金額」

土地供應方面，該行專業服務董事總經理陳致馨指，政府有不同的中長期方案增加土地供應，但欠缺短期可快速增加土地供應的方案，特別是市區。他建議，政府可在修改市區的土地契約方面多花功夫，包括修改「One House」（一幢房屋／獨立屋）契約、放寬上蓋面積、優化「標準金額」進行活化工廈補地價以及透過市建局去執行更多大型市區重劃項目。

港島甲廈租金料反彈5％至10%

至於商廈市場，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，中環優質甲廈的租金水平保持穩定，不少來自金融業，以及法律業的跨國公司積極在區內進行擴充或升級辦公室計劃，租賃需求進一步支持核心區的租金升幅。該行預計，整體香港島的甲級寫字樓租金已經見底，料下半年租金將會反彈，2022年全年升幅為5％至10%。