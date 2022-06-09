萊坊：九龍新商廈料吸大灣區企業落戶　睇好啟德租金每年升5%

未來兩年為本港寫字樓供應高峰期，單計今、明兩年便有逾650萬平方呎新樓面供應落成。不過，萊坊認為，隨著大灣區主要城市與九龍區寫字樓的租金差距收窄，相信可吸引來自廣州、深圳等大灣區企業落戶九龍商廈，以拓展業務。當中，啟德新發展區的商廈被看高一線，估計區內商廈租金未來每年有5%至8%上升空間。

料內地生物醫學、科技業 成港廈新租賃需求

萊坊指，近年大灣區發展迅速，在基礎設施及交通網絡方面大幅提升，預計未來中央政府致力改善整個大灣區金融市場的聯繫性，同時改善地區資本流動性，將有利香港寫字樓市場，估計來自內地「生物醫學」、「家族辦公室」、「科技、媒體及電信」等行業會落戶本港。

萊坊執行董事及九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉提到，本港三個位於九龍區的寫字樓商圈，包括啟德發展區、長沙灣/荔枝角、以及西九文化區及高鐵站上蓋一帶寫字樓，料將會顯著受惠大灣區發展，疫情後料三區租賃需求會增加。

SOGO、AEON陸續進駐啟德

萊坊九龍區商業物業服務部高級董事吳志峰表示，啟德發展區目前雖尚未有已入伙商廈，但估計區內由南豐集團發展的AIRSIDE，將於今年底落成，該項目提供寫字樓樓面達約120萬平方呎，單層全層樓面達約5萬平方呎，基座設零售樓面約70萬平方呎，相信可以成為大灣區企業進駐本港的目標，用作跨國公司、保險業的總部、以至共享工作空間。

除AIRSIDE外，吳志峰又指，啟德未來尚有不同的商業元素，如利福國際（1212）的雙子塔商業項目，預計2023年峻工，項目預計將設全新崇光百貨店（SOGO）；而日式百貨零售品牌AEON的永旺（0984）早前亦公布會落戶啟德體育園Indoor Sports Centre，預計在2023年開業。

供應增加，勢對租金造成壓力，麥健偉認為，九龍區商廈供應龐大，但區內商廈租金相比港島區更具競爭力，「一過海（九龍）租金已經較中環平一半」，他指，一般商戶在物色九龍區商廈租盤時，呎租徘徊30元或以下，「若想要質素較高嘅商廈，呎租都係40元左右。」

長沙灣提供230萬呎新樓面

至於長沙灣/荔枝角、以及西九文化區及高鐵站上蓋項目一帶寫字樓，萊坊九龍區商業物業服務部董事鍾慧良指，未來數年將有新世界（0017）的三個全新商廈項目落成，涉及樓面約230萬平方呎，有利大公司進駐。

而萊坊九龍區商業物業服務部董事余仲熙則指，西九文化區及高鐵站上蓋商業項目，是香港連接大灣區的重要據點，上蓋現由新地（0016）引入平安人壽保險作為長線策略性投資者，反映內地企業認同油尖旺一帶商圈的發展潛力。