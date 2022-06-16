永泰夥拍董建華、唐英年家族古洞項目　准建一幢35層高分層住宅

屋宇署4月共批出21份建築圖則，其中，永泰地產（0369）去年6月底以26.168億元投得、及後引入全國政協副主席董建華家族、前政務司長唐英年家族成員合作發展的古洞住宅官地，不足一年時間即獲屋宇署批出建築圖則。

上述古洞住宅地皮位於粉嶺高爾夫球會旁邊，地皮最新獲屋宇署批准興建一座樓高35層、設有1層地庫的分層住宅，住宅樓面約284,157平方呎。資料顯示，永泰在2021年8月將項目10%及5%股權，分別售予董建華胞弟董建成及唐英年等人，作價3.92億元。

油塘兩工廈獲批住宅建築圖則

另外，油塘發展區亦有兩個項目獲批圖則。如已故「船王」包玉剛家族旗下的康世集團持有的四山街8號世運貨倉，獲屋宇署批准重建一幢25層高商住大廈，另設在3層基座平台及2層地庫，總樓面約26.62萬平方呎。項目早前已獲城規會重建，提供約445伙，戶型以一房及兩房單位為主。

至於越秀地產（0123）旗下同區東源街越秀冷藏倉庫及鄰近用地，獲屋宇署批准興建4幢23層至27層高分層住宅，設2層基座平台及1層地庫，住宅樓面約65.8萬平方呎。項目早前獲城規會批准興建1,393伙。

南灣道、普樂道地盤獲批重建洋房

洋房項目方面，恒隆地產 （0101）用作收租多年的南區南灣道9號濱景園，獲批重建25座樓高3層的洋房，涉及住宅樓面約126,515平方呎，平均每幢洋房逾5,000平方呎。

另外，伯恩光學總裁楊建文持有的山頂普樂道1、3、5號屋地，獲批兩幢三層高洋房，提供25,553平方呎，即每幢面積逾1.27萬平方呎。該屋地由楊建文在2016年以28億元買入，早前已獲批建3幢三層高洋房。