歷史建築｜清水灣邵氏片場獲批建14幢洋房、23幢分層住宅

屋宇署公布，2月份批出11份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、一項商業發展，以及兩項社區服務發展。當中，最具規模為有逾六十年歷史的清水灣邵氏片場，獲批興建14幢三層高洋房、23幢樓高六層至十一層的分層住宅，以及一座會所，整個項目總樓面面約105.09萬平方呎。

邵氏片場為昔日的「夢工場」，翻查資料，邵氏片場曾是全球最大私營影城，業主先後於2006年及2014年向城規會申請將項目發展為商住項目。而古諮會於2015年將整個邵氏片場評為一級歷史建築，令重建計劃受阻。

及至2018年9月，業主復星國際再就項目向城規會申請興建住宅，擬建749個住宅單位、183間酒店客房，當中邵氏行政大樓、毗鄰的片倉、配音室等會原址保留，2019年3月獲城規會通過。不過，項目的酒店部分今次未見獲屋宇署批出。

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80後財團土瓜灣舊樓 准建18層高商住樓

今年2月份其他獲批建築圖則的項目，不少為市區舊樓重建項目，如TKS財團旗下土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業，准建一幢樓高18層的商住樓，住宅部分提供約2.74萬平方呎，非住宅佔約5,515平方呎。

另外，第一集團去年10月份以2.5億元購入的九龍塘根德道20號，獲批建一幢3層高的洋房，住宅樓面約6,517平方呎。