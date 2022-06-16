啟德5幅商業地改劃作住宅　規劃署不支持地建會反對意見

政府去年將啟德五幅商業地改劃作住宅發展，初步估計涉及約6,000個單位，城規會就《啟德分區計劃大綱草圖》作出修訂，不過早前遭到香港地產建設商會（地建會）反對，又指改劃將會削減啟德區商業樓面供應之餘，亦影響啟德作為本港第二個核心商業區的定位。

不過規劃署並不支持地建會等的反對意見，上述有關修訂將於明日（17日）交由城規會審議，預計可獲「開綠燈」通過。

規劃署：整體規劃意向會維持不變

據文件資料，規劃署表示，啟德發展區的規劃意向是將啟德構建成一個可持續發展且朝氣蓬勃的地區，當中夾雜社區、房屋、商貿、旅遊、運動、休閒及基礎設施等用途。認為啟德5幅商業用地改劃為住宅用途，目的是將土地資源地盡其用，以回應不斷轉變的經濟及社會需要，而啟德發展區的整體規劃意向會維持不變。

資料顯示，上述修訂落實後，啟德區內商業總樓面將由2,454萬平方呎，降至2,088萬平方呎，減幅約15%。規劃署認為，雖然商業總樓面面積減少，但啟德發展區的經濟作用，仍然是九龍東發展成第二個核心商業區的重要部分。又指啟德發展區的3個發展羣，包括啟德城中心近啟德港鐵站位置、前南停機坪等，仍可提供大量商業總樓面面積。

啟德區商業樓面削15%

規劃署又表示，透過活化工廈及新發展項目，九龍東的商業總樓面面積在過去十年已大幅增加，九龍東（包括啟德發展區、觀塘及九龍灣）目前合共約有3,120萬平方呎的商業總樓面面積，日後也會陸續額外供應約1,076萬平方呎的商業總樓面面積。