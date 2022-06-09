政府清拆市區寮屋區　牛池灣村、竹園村將重建4200伙公屋

政府展開大規模市區寮屋村重建計劃。規劃署向城規會提出建議，把黃大仙竹園聯合村及牛池灣村兩個市區寮屋村改劃住宅用途，擬重建為公營房屋，涉及6幢公營房屋，合共提供約4,200伙，最快2029/2030年度入伙。

政府在2019年《施政報告》提出重建茶果嶺村、竹園聯合村及牛池灣村三條市區寮屋村，其中去年已先公布茶果嶺村重建方案，涉6,750伙，近日規劃署再就另外兩村正式向城規會提出改劃建議。

竹園聯合村重建後涉1500伙

其中黃大仙竹園聯合村，位於黃大仙廟旁邊，地盤佔地1公頃，住宅可建樓面約80.73萬平方呎，擬建3幢樓高32層至45層的公營房屋，提供約1,500伙，可容納人口約4,050名。至於非住宅樓面約16.14萬平方呎，料包括長者護老中心、幼稚園、社區會堂等社福設施。整個項目預計2029年至2030年分階段入伙。

↓↓黃大仙竹園聯合村重建後模擬圖↓↓

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牛池灣村重建後提供2700伙

至於鄰近港鐵彩虹站、斧山道運動場的牛池灣村，部分位置將會清拆，並重建作公營房屋，涉約1.68公頃，擬興建3幢35至37層高的住宅大廈，提供2,700伙，可容納人口7,290名。住宅樓面約135.6萬平方呎，而非住宅樓面約26.9萬平方呎。

項目同時提供社區會堂、幼稚園、長者日間照顧中心等設施，預計最快在2031年分階段入伙。

↓↓牛池灣村重建後模擬圖↓↓