睿峰呼吸Plan苦主求助　立法會議員鄧家彪：促請發展商退回訂金

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），部分買家原採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭（90%一按），惟項目轉讓後，只獲現發展商提供80%一按，相關買家或無法上會兼被殺訂。立法會議員鄧家彪表示，接獲部分睿峰買家求助，今日（16日）發公開信促請發展商向買家退回訂金。

逾20名準買家已落訂5%

鄧家彪指，曾致力調解發展商和買家雙方，務求相關發展商能盡力提供在過去「恒大。睿峰」發售時承諾「包借一按九成」的借貸計劃，作為售樓的必要配套和條件。奈何發展商只能提供有與銷售宣傳時有所差別的借貸配套。

據了解，有超過20名已落訂5%的準買家的認為合約應該無效，不打算完成交易，並要求發展商全數退回5%訂金，以彌補起碼的損失。

鄧家彪指，曾與一手物業銷售監管局會面，反映睿峰買家的訴求。（影片截圖）

銷監局正處理有關投訴

鄧家彪又指，曾與一手物業銷售監管局會面，反映相關買家的訴求，以及提出當中可能涉及有關法例的關注，包括涉及誤導銷售及延遲交樓的問題，並了解到監管局也正在處理有關投訴。

他又指，曾在6月10日致函懇請發展商重視此批市民提出退還訂金的合理性，然而至今未有回覆，現再藉著公開信，懇請發展商確保市民基本法律權利受保障，體諒小市民的生活困難，退回訂金，讓社會保持和諧。

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