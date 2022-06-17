天水圍嘉湖海逸酒店擬改裝住宅涉1102伙　較重建方案減八成

長實集團（1113）再就天水圍嘉湖海逸酒店向城規會遞交新方案。據最新方案資料，項目擬改裝整幢現有酒店作「分層住宅」及准許的商業用途，提供1,102伙，較早前獲批的重建方案5,000伙，大幅減少約78%。

上述新方案將把現有2幢酒店改裝，地盤佔地約30萬平方呎，改裝後為2幢樓高24層的綜合型大廈，住宅樓面佔約59.92萬平方呎，非住宅樓面則佔約56.39萬平方呎。車位數量945個。

酒店地下及一樓改作商業用途

申請人嘉湖海逸酒店有限公司指出，擬議發展涉及將現時的嘉湖海逸酒店（第1及2座），改建成約1,102個住宅單位及將酒店地下及一樓改作商業用途，而現有平台的商業用途（置富嘉湖第一及二期） 將予以保留。

又指新方案能在短期內供應住宅單位，並與政府增加房屋土地供應及鼓勵置業的政策相符。而現有商業平台將予以保留，申請地點將繼續發揮其通達性強的地區購物中心的重要作用，繼續為天水圍的居民提供服務。

此外，申請人表示，擬議發展計劃不會增加建築物的高度或體積，因此不會帶來不良視覺影響。與重建相比，建議的改建方案將大幅減少產生建築廢物、污染物和能源消耗，更具可持續性。

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翻查資料，早前長實已就嘉湖海逸酒店提出重建計劃，更在2020年12月獲城規會批准，當時重建方案涉及重建為兩幢53層的住宅大樓，重建後總樓面面積約201.8萬平方呎，住宅部分佔約150.2萬平方呎，以5,000伙計算，即平均每伙面積約300平方呎。項目每層提供54個住宅單位，共享10部升降機。