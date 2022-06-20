新盤周末錄256宗成交　Silicon Hill佔43%　恆大．珺瓏灣首沽洋房

美國宣布加息0.75厘後的首個周末，一手市場周末交投似乎未受影響，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（18、19）兩日一手錄得約256宗成交，較對上一個周末的210宗，升約22%。

Silicon Hill第1期第三輪銷售沽清

當中，銷情最旺為新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，周六進行第三輪銷售，以價單形式賣110伙，即日沽清，佔周末一手交投量的43%。發展商翌日加推58伙。

另外，內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第1期，周六錄得屋苑首宗洋房成交，涉及單位B3號洋房，實用面積2,260平方呎，連686平方呎花園、469平方呎天台、24平方呎平台及兩個車位，成交金額約3,853.8萬元，呎價約17,052元。

恆大．珺瓏灣洋房首錄成交，涉額3800萬元。

九龍區大額物業不乏承接力，嘉里建設（0683）筆架山緹山，以招標形式售出第2座3樓B室分層大宅，實用面積約1,699 平方呎，為三房三套房間隔，連一個車位以7,450萬元成交，呎價約43,849元。

另外，會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 亦沽兩伙，套現約4,170萬元。涉及單位為第5座5樓C室及2座23樓B室，實用面積795及741平方呎，同屬三房間隔， 成交金額分別為1,862萬及2,307.5萬元。

至於恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯，周六首輪開售沽出121伙，佔開售單位總數182伙約六成半，兩房戶沽清，套現逾8.47億元。

周六首度開賣的深水埗單幢盤喜．揚則沽出兩伙，合共套現873.1萬元，涉及單位為5樓及8樓C室，實用面積分別為195及216平方呎，同屬開放式間隔，成交價分別為422.5萬及450.6萬元。