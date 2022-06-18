必嘉坊．曦匯單日沽121伙　大手客1600萬購兩伙　最快周日加推

由恒地（0012）發展的大型重建項目紅磡必嘉坊．曦匯，今日（18日）首輪發售182伙。當中最平一伙為開放式戶，折實售價466.8萬元。項目累收2,161票，以推售的182伙單位計，超額認購10.8倍。今日銷售劃分為A及B兩組，A組為大手買家時段，可買不多於4伙，而B組買家可購一至兩伙。

【17：00】截至下午5時，據市場消息暫售出121伙

恒基物業營業（一）部總經理林達民估計，今日可售出八至九成單位，最快明天至周一將加推單位應市，並稍為加價。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，必嘉坊今日出席率達八成，其中一組準買家擬資1,500萬元至1,600萬元購入兩個單位，包括一間一房戶及一間兩房戶。他估計，投資客比例約三成，自住用家約七成。

【14：00】截至下午近2時暫售出116伙，佔首輪開售單位逾六成

【12：30】市場指，暫售出88伙，佔可供銷售單位近五成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近居屋公布攪珠結果，不少居屋客回流一手市場，加上發展商為項目定位為1,000萬元以下，主打自住用家，料反應熱烈，估計今日可沽出八成。

【11：00】據市場消息，截至約11時，暫售出約43伙

今首輪推售的182伙，包括開放式至兩房間隔，其中約28伙開放式、128伙一房及26伙兩房單位，實用面積202至369平方呎。

當中，入場單位為6樓E室開放式間隔，實用面積202平方呎，折實售466.8萬，折實呎價約23,109元；而最低呎價為6樓B室，一房間隔，實用面積275平方呎，折實呎價22,662元。項目至今累推三張價單，折實平均呎價，依次為23,888元、23,968元及23,998元。

整個紅磡黃埔4街重建項目，共分三期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。

至於必嘉坊．曦匯屬於第一期第一座，提供324伙，預計關鍵日期2024年3月31日。