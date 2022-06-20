Silicon Hill周五盡推最後72伙　折實售385萬起

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，早前三輪銷售均告沽清，發展商再公布新銷售安排，落實本周五（24日）推售最後72伙，周四截票。 銷售當日劃分A及B兩組，A組為大手買家時段，最多可買4伙，而B組買家的上限則為兩伙。

新地代理總經理胡致遠表示，該批72伙，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積217至661平方呎，維持最高17.5%折扣，折實售價由385萬元起，折實呎價則由16,963元起。當中，入場單位為2座2樓A5室，面積217平方呎、開放式間隔。

另折實售價最貴一伙為2座11樓A2室，實用面積613平方呎，折實售價約1,141萬元。

新地代理總經理胡致遠表示，本周五推售72伙。

價單連招標累沽出近490伙

發展商昨日（19日）上載新一張6號價單，涉及58伙，折實平均呎價18,147元。據資料顯示，加推的58伙，實用面積介乎217至578平方呎，包括開放式至三房，維持17.5%折扣，折實售價由384.8萬至約1,003.5萬元，折實呎價17,079元至19,773元。

Silicon Hill開售不足一個月，價單連招標累沽出約488伙，佔項目單位總數576伙約85%。