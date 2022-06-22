屯門飛揚周六首輪賣138伙　今開483呎兩房示範單位｜多相

長實（1113）與新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，鐵定於本周六（25日）進行首輪銷售，開賣138伙，折實平均呎價15,354元，折實最平售價由437.2萬元起，屬一房戶型。

楊桂玲：加推或有3％至5%提價空間

長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚第1期將於本周五截收認購登記，目前入票人士中有55%來自新界區、用家比率佔約80%，不少查詢人士為30多歲的年輕人士。她預計完成首輪銷售後，將會作加推部署，屆時將有3％至5%的提價空間。

【飛揚兩房示範單位直撃】

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發展商今日（22日）再開放一伙無改動的兩房示範單位，參照第2座8樓A室搭建，實用面積483平方呎，屬兩房間隔。客飯廳呈長形開則，廚房屬梗廚設計，浴室有窗。示範單位設於尖沙咀港景匯商場3樓。

本周六首輪銷售138伙當中，有49伙屬於此兩房示範單位的同類型戶型。

至於本周六發售的138伙，包括79伙一房戶、49伙兩房及10伙三房戶，折實售價437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價13,720元至17,474元，折實平均呎價15,354元。

飛揚第一期由兩座大廈組成，各樓高20層，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室間隔，全數400伙均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。