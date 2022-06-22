佳寧娜深水埗新盤命名佳悅　涉115伙　最快下周開價

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展的深水埗海壇街225號單幢盤，今日（22日）正式命名為佳悅（The Vim），涉115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約190至300平方呎。發展商預告，項目定價將有驚喜，呎價約2萬元，最快下周一公布樓書、下周三開放示範單位，並於下周公布首張價單。

尹德輝：寧願「賺少啲」打響佳寧娜招牌

佳寧娜集團主席馬介欽表示，內地房地產市場已發展成熟，未來將投放更多資源發展香港房地產市場。他又指，會繼續物色市區具發展潛力的用地，以每年推出一至兩個新盤為目標。

佳寧娜集團主席馬介欽（左三）、佳寧娜地產董事總經理尹德輝（右二）、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（右一）

佳寧娜地產董事總經理尹德輝續指，寧負擔較高的建築成本、「賺少啲」以提供高質素的樓盤，亦希望佳悅可打響「佳寧娜」的招牌。他透露，公司目前正在發展3至4個項目，包括位於深水埗青山道住宅項目。

深水埗海壇街佳悅，為佳寧娜在港首個單幢新盤，項目關鍵日期為2023年10月31日，提供115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約190至300平方呎。另設部分平台特色戶、頂層連天台特色戶。地下至一樓為商業部分，二樓為會所。

項目命名為佳悅，「佳」寓意上天美好的安排，為住戶帶來美麗的人生體驗；「悅」象徵歡樂及喜悅，有活於朝氣活力社區之意。

中原陳永傑：料本月一手成交量可達1500宗

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市第二季全面復甦，交投由一手成交作主導，預計本月一手成交量可達1,500宗，料全年樓價升幅約5%。