麥浚龍父1.1億蝕賣羅素街樓上舖　馬時亨長女接貨：非短線炒賣

核心區銀座式商廈樓上舖，大幅貶值，吸引名人入市。由中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有的銅鑼灣羅素街8號中層全層，上月以蝕讓價1.1億元沽出，帳面勁蝕3,900萬元。物業的新買家曝光，為港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明。

樓上舖今年4月份承做三按

羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心近年不時錄得蝕讓，如上月大廈19樓全層樓上舖，建築面積約4,718平方呎，以1.1億元易手，呎價約23,315元。物業原由麥浚龍父親麥紹棠旗下華朗置業有限公司持有，於2014年3月以1.49億元買入。資料顯示，物業在2014年至2022年期間三度向同一家大型銀行抵押貸款，最近一次為4月份承做三按，惟貸款金額不詳。

上述物業的新買家為全仁健康產品有限公司（TM WELLNESS LIMITED），公司董事為劉馬露明（CHRISTINE），即為港鐵前主席馬時亨長女、品格教育協會創辦人劉馬露明。現物業全層由美容醫務中心以約17萬元租用，新買家料擁約1.85厘租金回報。

購入自用 助旗下健康產品公司業務

劉馬露明及其丈夫劉仲恒回覆《香港01》查詢時，確認買入上述羅素街物業，並表示是次買入物業作自用，預計由旗下售賣健康產品的公司使用。對於是次以低於上一手的價錢買入物業，是否「執平貨」，劉仲恒表示，目前美國加息，難以預計未來6至12個月的樓價升跌，笑言「遲啲可能跌得更多」，不過是次以中長線用家角度入市，並非短線炒賣，認為對業務有幫助便決定入市。

對於近年零售市況回落，劉仲恒認為，銅鑼灣向來為傳統的購物區，有大量食肆及娛樂行業匯聚，若香港與內地或其他地區全面通關，未來有一定潛力復甦。他又指，從商業角度來看，香港始終有祖國支持，新政府也快將上場，相信未來前景會更加穩定、繁榮，對香港整體發展充滿信心。

問及是次入市有否獲得父親馬時亨幫助，劉馬露明則未有透露，僅表示是次買入物業主要用作旗下公司業務發展，又指平日也會向父親就經濟環境及狀況請教意見。