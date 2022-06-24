地政總署收回馬頭涌道155項私人物業　助市建局重建發展

地政總署今日（24日）宣布，收回九龍城盛德街／馬頭涌道的土地，以推行市區重建發展項目。

該項目已納入市區重建局2020至2021年度的業務計劃。項目地盤面積約55,586平方呎，將重建作住宅用途，並附有零售／商業設施，以及地下附屬停車場和上落客貨設施。推行該項目將有助改善區內整體居住環境。

政府會根據《收回土地條例》（第124章）收回項目地盤範圍內合共155項私人物業權益。收地公告張貼於該土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。

受影響權益3個月後歸政府所有

合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。受影響的業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。

市建局九龍城盛德街／馬頭涌道重建項目。（市建局相片）

重建後總樓面41.6萬呎 料2029年落成

據市建局資料，上述項目涉及馬頭涌道51至77號、盛德街12至34號、及馬頭角道2至4A號，項目於2020年5月展開，收購範圍受影響人口約540人，涉及伙數約154伙，同時有9個公務員建屋合作社受影響。

該項目重建後總樓面約416,488平方呎，住宅樓面佔347,070平方呎，非住宅樓面佔69,418平方呎，預計落成日期為2029年至2030年。