凱柏峰 l 暫收2200票　加推80伙　折實入場價648萬起

聯儲局在本月中大手加息0.75厘，近期本港拆息按揭利率亦隨銀行體系結餘減少而上揚，目前大部份銀行拆息利率已破2.1厘，不過，市民對新盤熱情未見冷卻，有發展商加推單位應市。

由信和（0083）﹑嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展﹑位於日出康城的凱柏峰 l 上周推出首批128伙，周五起正式接受認購，截至今（25日）晚上8時許，據知暫接獲2,200張票，發展商加推第二張價單﹑合共80伙，折實售價約由647.97萬元起。

信和營業部集團聯席董事田兆源指，現加推80伙，全為標準單位，包括24伙一房及56伙兩房，價單定價介乎771.4萬至1,200.5萬元，呎價介乎20,156元至25,059元。

扣除最高16%折扣優惠後，折實售價介乎647.97萬至1,008.42萬元，折實呎價由16,931元至21,050元。該批80伙內，售價最低為1A座33樓D室，實用面積為329平方呎，一房間隔，折實售價649.97萬元，折實呎價19,695元。

↓↓↓凱柏峰 I 示範單位↓↓↓

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凱柏峰 I 於周三（22日）公布首張價單，提供128伙，折實售價由619.5萬至1,243.3萬元，折實呎價由16,757元至20,128元。整批折實平均呎價17,888元。

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。