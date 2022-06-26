新地Silicon Hill 1期累沽560伙　吸金逾45億　緊接推NOVO LAND

新地（0016）實行多盤齊發，新地副董事總經理雷霆今（26日）表示，來季將推售全新盤屯門NOVO LAND，緊接推出大埔白石角Silicon Hill第2A期，以及天水圍Wetland Seasons Bay第3期，合共涉及約1,800伙。

2A期80%為三房以下戶型

雷霆表示，Silicon Hill 1期價單連同招標單位，合共售出560伙，佔項目1期總伙數576伙的97%，套現逾45億元，將加快準備第2A期推售工作，而Silicon Hill 2A期會有更多單位望山景及內園景，約佔八成為三房以下戶型。

新地雷霆（左）及胡致遠。

新地代理總經理胡致遠指，Silicon Hill第1期四輪銷售的客源中，約60%來自大埔、沙田及馬鞍山區。而最高成交價單位為翠景閣第5座12樓A1單位，實用面積848平方呎，連624平方呎天台及平台，成交金額為1,883.56萬元；最高呎價為翠景閣第6座1樓A1單位，實用面積561平方呎，連481平方呎花園，成交呎價24,162元。

Silicon Hill合共分三期發展，第1期576伙，第2期分為2A及2B期，分別提供607伙及688伙。2A期已獲批預售，預計關鍵日期2024年6月。2B期仍待批預售中。