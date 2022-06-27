新盤周末錄114宗成交　屯門飛揚佔86%　壽臣山15號首沽洋房

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（25、26）兩日一手錄得約114宗成交，較對上一個周末的256宗回落約55%。

當中，銷情最旺為長實（1113）與新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，周六進行首輪銷售，以價單形式賣138伙，即日沽出91伙，昨日再售出7伙，合共累售98伙，約佔周末一手交投量的86%，發展商昨晚加推52伙。

另外，由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，周末亦沽出一伙，為2A座22樓F室，兩房間隔，實用面積604平方呎，成交價約2,015.7萬元，呎價約33,374元。

至於中國海外（0688）啟德維港1號，周末亦沽一伙，為2A座15樓D室，兩房間隔，實用面積428平方呎，成交價約為1,003.2萬元，呎價約23,439元。

壽臣山15號洋房8.7億沽

周末最大額成交，為英皇國際（ 0163 ）、中渝置地（1224 ）、明發集團（0846 ）、資本策略（0497）合作發展的「壽臣山15號」，周末招標沽出7號洋房，作價逾8.7億元，呎價約108,347元。該洋房實用面積為8,032平方呎，六房六套連3,427平方呎花園，及2,091平方呎天台。