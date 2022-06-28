6月新盤錄15宗撻訂　按月回落58%　柏傲莊 III 新增8宗取消交易

一手撻訂宗數見回落！據統計6月截至27日止，新盤市場錄得約15宗撻訂個案，較上月同期的36宗，按月跌21宗或58%，涉及殺訂金額逾1,601.6萬元。當中，青衣明翹匯及南昌站匯璽系佔宗數較多。

明翹匯五連撻 料殺訂逾280萬

佳明集團（1271）青衣明翹匯6月連錄5宗撻訂，由於項目延後了一季至5月份才交樓，未知撻訂是否與買家上會有關。據成交紀錄冊顯示，5伙分布在1座及1A座，涵蓋一房至三房戶，面積305至586平方呎。單位於2019年11月至2020年10月期間售出，成交價由513.2萬至950.6萬元。

上述5伙買家選用120天即供及建築期付款，料已支付5%至10%樓價作為訂金，惟全數於6月14日已終止買賣合約，料有關買家損失約25.7萬至95.1萬元訂金，遭發展商殺訂逾280萬元。

南昌站匯璽系4宗撻大訂 遭沒收逾860萬

新地（0016）旗下南昌站匯璽系，本月亦錄得4宗撻大訂個案，料買家各遭沒收10%訂金，各涉逾74萬至384萬元，合共殺訂金額約866萬元。

涉及單位為匯璽 III 第8座6樓F室及15樓B室， 實用面積分別350及366平方呎，同屬一房間隔，原於2019年9月分別以741.1萬及883.2萬元成交；另匯璽星鑽匯6樓A室，實用面積1,663平方呎，三房間隔，同樣於2019年9月以3,848.08萬元成交；

至於匯璽 II 第5A座43樓C室，實用面積1,254平方呎，四房間隔，買家於2018年8月以3,216.4萬元買入。上述4伙同於本月6日被列為終止買賣合約，料買家已棄購。

入伙前三個月 柏傲莊 I 買家棄購蝕逾177萬

距離入伙僅餘三個月、由新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊 I 本月錄一宗撻大訂，為第2A座8樓A室，實用面積835平方呎，屬三房間隔。

據成交紀錄冊顯示，單位於2020年10月沽出，買家採用「柏傲莊建築期付款計劃」，成交價約為1,774.1萬元，呎價21,247元。惟單位於本月17日被列為終止交易，料買家已撻訂，並遭發展商沒收10%訂金，即料涉約177.4萬元。

錦上路柏瓏 II首錄撻訂 買家蝕40萬

至於錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，於本月初出現首宗撻訂個案，為9座5樓B6室，面積453平方呎，屬兩房間隔，於5月20日首輪銷售時售出，作價為788.1萬元，本月初被列為簽署臨約後交易未有進展，料買家已撻訂，並遭沒收5%訂金，即涉39.4萬元。

其他撻訂個案，包括億京白石角海日灣、恆大·珺瓏灣第2期、宏安青衣薈藍、中洲置業星凱‧堤岸，分別各錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增8宗取消交易

除撻訂外，取消交易個案方面，6月截至27日暫錄約8宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約207宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的24%，相關取消交易單位涉銷售總額約34.2億元。