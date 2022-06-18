睿峰呼吸Plan苦主收律師信　若未能完成交易將被殺訂、追討利息

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），部分買家原採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭（90%一按），惟項目轉讓後，只獲現發展商提供80%一按，相關買家或無法上會兼被殺訂。



有睿峰苦主最新向《香港01》表示，在6月15日接獲發展商代表律師來信，指由於買方未能在6月7日或之前繳付尾數並完成交易，買家需要向發展商支付逾期利息，利率為2%。

來信又要求，買家需要在21日內（6月15日計起）需要支付尾數及利息並完成交易，否則發展商會沒收訂金，以及追討利息或任何損失，同時也會採取法律行動。而文尾亦注明，如未即時處理，將引致嚴重法律後果。

苦主：已有心理準備被殺訂

面對律師來信，該名苦主表示「唔知點做，都有心理準備被殺訂，冇諗過喺香港這個文明社會買樓，會發生咁樣情況，希望一般市民都可以借鏡」。不過他又指出，一眾苦主都會堅持爭取取回訂金，暫時已向消委會申請消費者訴訟基金，同時亦有約10名樓盤買家前往一手住宅物業銷售監管局作投訴，當局正處理事宜。

昨日數名睿峰苦主再次前往樓盤現場抗議，要求發展商退回訂金。

上月召開記者會、本月中求助立法會議員

事實上，近月苦主已透過不同途徑要求發展商退回訂金，如在5月14日召開記者會要求與發展商終止合約、全數退回訂金及不可追究利息。而在昨日（16日）則向立法會議員鄧家彪求助，並由鄧家彪發公開信促請發展商向買家退回訂金。

據了解，有超過20名已落訂5%的準買家認為合約應該無效，不打算完成交易，並要求發展商全數退回5%訂金，以彌補起碼的損失。不過近日卻接獲發展商代表律師發信，指若未能完成交易，將被沒收訂金、追討利息或任何損失。

【長沙灣新盤睿峰苦主5月14日召開記者會】