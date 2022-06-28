港鐵東涌配電站項目共收31份意向書　新地、英皇國際參與

港鐵（0066）重推去年11月流標的東涌牽引配電站物業發展項目，項目於今日（28日）下午2時截收意向書。港鐵公布，該項目共收到31份意向書，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。

遞交意向書的發展商包括新地（0016）、英皇國際（0163）、泛海集團（0129）及資本策略地產（0497）。據悉，今日現場僅有2家發展商親身遞交意向書，預計大部分發展商均透過電子形式提交意向書。

項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。

最新估值降至32.9億至55.4億

據市場資訊，上述項目連同補地價計，地皮估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500至5,900元。

另翻查資料，該項目去年曾推出市場，9月接獲約35家發展商遞交發展意向，同年10月底截標，當時接獲5份標書，全屬本地發展商，惟同年11月宣布流標。當時市場估值介乎42.3億至75.2億元，每呎樓面地價約4,500元至8,000元。