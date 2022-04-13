港鐵百勝角通風樓項目　收9份標書　信和、新世界等競投

港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，今日（13日）下午2時截標。港鐵公布，項目共收到9份標書，將詳細考慮收到的標書文件， 並於稍後公布招標結果。

就上述項目入標的財團，包括嘉華國際（0173）、建灝地產、會德豐、信和（0083）、長實（1113）、資本策略（0497），至於新世界（0017）夥招商局置地（0978）以合資形式入標競投。

上述項目座落於將軍澳市地段第132號之地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處、屋苑新寶城的對面，可經培成路及銀澳路直達港鐵坑口站。

項目將建於百勝角通風樓上方，項目佔地約4.84萬平方呎，可建樓面面積約29.07萬平方呎，為港鐵近年規模最細的鐵路住宅項目。並會引入限呎條款，每伙實用面積最低為280平方呎，料全盤提供約550伙。

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估值16億至23.3億 呎價下限約5500元

綜合市場資訊，市場預計上述項目每呎樓面地價約5,500元至8,000元，估值約16億至23.3億元。至於項目補地價金額11.0137億元，以可建樓面約29萬平方呎計，每呎樓面補地價約3,789元，為將軍澳區內新高紀錄，較舊紀錄高出5.25%。

此外，發展商須另外出價競投，出價最少為5,000萬元，價高者得，而是次分紅比例不設下限，由發展商自行提出。

項目於3月14日截收意向，合共接獲36份意向書，包括會德豐地產、麗新發展（0488）、新地（0016）、南豐、華懋、恒地（0012）、信置（0083）、遠東發展（0035）、長實（1113）等。