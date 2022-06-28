屯門飛揚周六次輪賣72伙　折實售435萬起　另招標8伙特色戶

長實（1113）與新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，落實本周六（7月2日）次輪銷售80伙，周五下午截票。當日72伙以價單發售，整批折實平均呎價為15,211元；另招標8伙特色戶。長實高級營業經理楊桂玲指，飛揚自首輪銷售至今暫沽101伙，套現約5.95億元。

次輪銷售當日分兩個時段揀樓，首輪揀樓人士最少需揀選一伙三房或兩伙任何戶型的單位；至於次輪揀樓人士則最多可買兩伙。

長實高級營業經理楊桂玲指，飛揚自首輪銷售至今暫沽101伙，套現約5.95億元。（發展商提供）

價單發售72伙 折實均價15211元

該批以價單發售的72伙，當中一房佔29伙，兩房佔40伙，三房佔3伙。扣除最高優惠後，該批單位折實價434.9萬至1,027.6萬元，折實呎價13,857元至17,438元，以定價計市值約5.2億元。當中入場單位為2座1樓G室，屬一房間隔，實用面積283平方呎，扣除最高優惠後，單位折實約售434.9萬元，折實呎價約15,367元。

飛揚第一期由兩座大廈組成，各樓高20層，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室間隔，全數400伙均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。