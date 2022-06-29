佳寧娜深水埗佳悅首批50伙　折實入場價350萬有找｜示範單位直撃

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅（The Vim），今日（29日）公布首張價單，首批涉50伙，折實平均呎價為19,493元，折實入場價由346萬元起。

首批50伙，包括開放式及一房戶型，其中開放式佔36伙，一房佔14伙，價單定價由368萬至624.8萬元，價單呎價由18,492元至23,542元。扣除最高6%折扣優惠後，整批折實售價由345.9萬至587.3萬元，折實呎價由17,383元至22,129元。

入場單位為5樓A單位，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，折實售約345.9萬元，折實呎價17,383元。

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發展商今日開放一房示範單位予傳媒參觀，包括交樓標準及經改動連裝修各一個，屬開放式廚房設計，浴室有窗，並非「黑廁」。

深水埗海壇街佳悅，為佳寧娜在港首個新盤，屬單幢盤，提供115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約由178至289平方呎，當中包括5個連平台及5個頂層連天台特色戶，至於地下至一樓為商業部分，二樓為會所。項目關鍵日期為2023年12月31日，由中原地產作獨家代理。

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