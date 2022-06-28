鷹君何文田站1期批出34億建造合約　每呎成本4577元

鷹君集團（0041）去年3月份從高銀地產控股，接手港鐵何文田站第一期物業發展項目，鷹君最新向金門建築批出價值34億元的建造合約。若以項目最大可建樓面面積約742,730平方呎計算，每呎成本約4,577元。

金門建築宣布，獲鷹君集團批出何文田站一期物業發展項目的建造合約，總值34億元。項目位於港鐵何文田站上蓋，共有5幢住宅大樓，合共提供990個單位。

項目旨在實現綠建環評金級認證的目標。金門將透過使用預製的外牆組件、鋁製模板、幕牆單元件和模組平台等方案，期望實現可持續發展的願景。工程已於2022年5月展開，預期2024年竣工。在建築高峰期，項目將聘請約1,200名工人。

建築合約、補地價共涉96億 每呎成本約1.3萬

翻查資料，該幅何文田站上蓋發展項目地皮，最大可建樓面面積為約742,730平方呎，以此推算，是次批出的建築合約，每呎成本約4,577元。此外，該項目於2016年12月批出，當時市場消息指出，項目補地價金額約62.82億元，每方呎樓面補價約8,459元。

若計及補地價金額及是次建造合約費用，合計補地價及建築成本已高達96.82億元，每呎成本高達約1.3萬元。不過相關成本仍未計及地價、項目前期工程等成本。