凱柏峰 I 明賣238伙　收近6200票超額25倍　夥恒生推綠色按揭

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰 l ，明日（30日）首輪發售238伙，折實平均呎價18,136元。項目剛於下午1時截票，累積收近6,200票，以首張銷售安排238伙計，超額逾25倍。

信置聯席董事田兆源指，認購登記人士當中，有超過8成為年輕客，而將軍澳本區客佔6成半，其餘主要為港島東區客。

項目明日將於尖沙咀中心進行銷售，當日不設大手客認購時段。該238伙涵蓋一房至三房，其中一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物室佔16伙、三房套佔6伙。扣除最高16%折扣優惠，折實售價為619.5萬至1,243.2萬元，折實呎價 為16,757元至20,698元。

夥恒生推綠色按揭計劃

另外，凱柏峰 I 亦夥拍恒生銀行為準買家提供綠色按揭計劃。恒生銀行個人銀行產品主管袁建忠表示，成功提取綠色按揭貸款之客戶，可享額外1萬元現金回贈，並會自動參加價值逾38.8萬元綠色家居現金賞大抽獎。首50名成功申請客戶更獲贈恒生聯乘本地藝術家創鑄的限量環保NFT。