5月私樓轉手獲利比率再跌　單月168名業主賣樓損手

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情未散，加上一手新盤及息口趨升夾擊，導致二手市場部分業主心怯，以相對低價沽售物業，拖累獲利比率及賺幅反覆探底。

綜合土地註冊處資料所得，2022年5月份全港3,410宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共3,225宗，佔比達94.6%，較前月回落0.3個百分點，屬2010年7月以來的次低水平。每宗私樓轉手平均賺幅按月則微升0.3個百分點，報65.8%，為連跌兩月後輕微反彈，惟仍屬2016年9月以來六十九個月的次低水平。

5月私樓轉手帳面獲利佔比，較前月回落0.3個百分點，屬2010年7月以來次低水平。（資料圖片）

按物業區域劃分，新界區表現依然最佳，以95.4%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌0.2個百分點；港島區居次，報95.0%，按月升1個百分點；至於九龍區較遜色，僅錄得92.4%，按月跌1.5個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎401萬至600萬元的中細價樓組別之獲利比率表現最好，錄得97.1%，且按月升1個百分點，涉及宗數856宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率則達96.0%，按月跌1.8個百分點，但仍較整體大市表現為佳。

5月轉手虧損佔比增至4.9%

數據顯示，今年5月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為65.8%，按月微升0.3個百分點，終止兩連跌，但仍處低位徘徊，為2016年9月以來的次低水平。5月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為41.5%，按月升0.7個百分點，共錄1,414宗；至於帳面錄得虧損者有168宗，佔比按月增至4.9%，而平手的個案則有17宗，佔比微跌至0.5%。

5月嘉湖山莊成為平均賺幅最高的屋苑，每宗轉手個案賺逾1.15倍。

此外，環顧上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利的只有3個，而每宗平均賺幅則介乎最少的31.0%至最多的115.2%不等。當中，嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達逾1.15倍。至於上月榜內賺幅最低者仍為平均樓齡相對最低的日出康城，平均每宗只賺約31.0%，次低者為愉景灣的45.9%。

陳海潮：降價求售情況料持續

陳海潮指，早前疫情轉穩，刺激發展商一窩蜂以貼市價開盤，搶佔不少二手市場客源，加上美息持續趨升，導致二手交投轉慢，一些心急業主為求沽貨，不惜降價求售，料短期情況持續，故拖累二手私樓轉手獲利比率掉頭下跌。

加上自6月初起，疫情略現回升，料拖累6月份獲利比率進一步下試93%的逾十二年新低；至於平均賺幅亦料在窄幅水平反覆試低，6月或跌至65%水平，屆時恐創自2016年9月以來的七十個月低位。